La riforma del diritto di famiglia | buona ma povera

Leggi su agi

(Di sabato 18 febbraio 2023) AGI - "Unalegge, che rischia di essere inapplicabile data la mancanza di mezzi, risorse e personale per la giustizia. Abbiamo solo la forma, manca la sostanza". Così l'avvocato Gian Ettore Gassani, presidente dell'Associazione matrimonialisti italiani, parla, intervistato dall'AGI, della nuova normativa suldicontenuta nellaCartabia sul processo civile, che entrerà in vigore il 28 febbraio prossimo. "Siamo un Paese che non può pensare di velocizzare i processi cambiando una legge, perché servono più risorse. Come è accaduto per il 'Codice rosso', altraa costo zero: unalegge ma senza investimenti", osserva Gassani, mettendo in evidenza, in particolare, la carenza di magistrati: "Mancano tremila magistrati togati in pianta organica - ...