La Juventus sta già pensando a una cessione estiva

(Di sabato 18 febbraio 2023) Lastarebbe giàalladi un giocatore, che attualmente è in prestito all’estero e che dovrebbe far ritorno È una delle grandi incognite degli ultimi mesi. Laha acquistato Denis Zakaria dal Borussia M’gladbach nel gennaio 2022. Poi, alla fine della finestra di trasferimento, è stato ceduto in prestito al L'articolo

bene ma non è pronto per giocare dall'inizio però è in gruppo e sono molto contento. Poi sugli altri devo decidere". In Europa, laquest'anno ha vinto una sola partita contro il Maccabi ...Trasferta in terra ligure per la, che domani (ore 18) allo stadio Picco affronta lo Spezia nella 23° giornata di Serie A. ... Bonuccibene ma non è pronto per giocare dall'inizio. Abbiamo ...

Toro, la rivolta dei tifosi della curva Maratona: “Disertiamo il derby allo Juventus Stadium” La Stampa

Juve Next Gen-Vicenza, ipotesi Stadium per la finale di Coppa Italia: ma c’è un problema Tuttosport

Juve Next Gen, sogno Allianz Stadium per la finale: l'ultima volta fu un successo Tuttosport

Juve Next Gen-Vicenza, la finale di andata della Coppa Italia allo Stadium Il Giornale Di Vicenza

Sandro Veronesi ha svelato alcuni retroscena sul nervosismo manifestato da Max Allegri nel post gara tra Juventus e Nantes ...Lo ha detto il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri ... Anche perché Bremer è squalificato e Leo non è ancora in condizioni ottimali. Sta bene ma non è pronto per giocare dall'inizio però è in ...