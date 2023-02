La Juve sfida l’Inter | affare a casa Simeone

(Di sabato 18 febbraio 2023) In vista del prossimo calciomercato estivo, si preannuncia battaglia tra bianconeri e nerazzurri per il difensore colchonero Una deve sostituire il sicuro partente Milan Skriniar – e molto probabimennte anche… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Il prossimo impegno da affrontare, lunedì sera al Grande Torino, si chiama Cremonese, ma i tifosi del Torino sono già concentrato sullacontro la Juventus della settimana successiva. In queste ore è esplosa la protesta del popolo granata che vuol disertare in massa l'appuntamento con il derby del 28 febbraio. Motivo della ...In vista dellad'andata col Porto in Champions League, Inzaghi medita di far rifiatare Onana, ... Dall'Europa League sono usciti malconcio Dybala alla Roma e nellarinvigorito Vlahovic che ha ...

Derby Juve-Toro, i tifosi granata diserteranno la sfida: "Non vogliamo iscriverci al loro sito" La Repubblica

La Juve sfida il Nantes, il CorSport titola in apertura: "La Champions passa da qui" TUTTO mercato WEB

Juve-Nantes: ecco come arrivano i francesi alla sfida contro i bianconeri Calcio in Pillole

Moviola Juve-Nantes Goal.com

Juventus, buoni pensieri pensando a Nantes: il tridente funziona e Di Maria è imprendibile Sky Sport

Paul Pogba continua a restare un "oggetto misterioso" per la Juventus, che non ha mai potuto schierarlo da inizio stagione. Come riportato da "Calciomercato.com", il centrocampista francese classe ...Dall’esordio con l’Inghilterra nel 2013 alla sfida di ieri con il Belgio, dieci anni di emozioni racchiusi in 100 presenze. È il questo il traguardo raggiunto da Cristiana Girelli, a cui un solo zero ...