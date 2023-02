La guerra può finire Ma per l' Ucraina | la drammatica profezia di Niall Ferguson

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 febbraio 2023) «Meglio non farsi illusioni. Inancora per molto tempo a parlare saranno solo le armi». Parole nette quelle dello storico. Il professore è Senior Fellow presso la Hoover Institution alla Stanford University ed è membro del Center for Science and International Affairs di Harvard, nonché autore di saggi considerati punto di riferimento obbligatorio per chiunque voglia approfondire la storia politica dell'Occidente. «La verità prosegue - è che a distanza di un anno dall'invasione russa (avvenuta il 24 febbraio 2022, ndr) sia Zelensky che Putin sono convinti di potere vincere sul terreno militare e, pertanto, si dimostrano scarsamente interessati a una soluzione diplomatica». Quale potrebbe essere la strada per giungere, per l'appunto, a una composizione diplomatica del conflitto? «Vi è un'unica via sensata da ...