La guerra di Putin ha risvegliato l’Ue dal sogno kantiano Scrive Marta Dassù

(Di sabato 18 febbraio 2023) Il ciclo dalla globalizzazione al conflitto ha precedenti storici ben noti. Il punto (…) è che l’Europa pensava di esserne immune, immersa com’era in un. Ladella Russia in Ucraina – un’invasione di tipo imperiale che è subito diventata uno scontro molto più vasto attorno a interessi e sistemi di valori incompatibili – segna anche per questo un brusco risveglio. E mostra fino a che punto petrolio e cibo sono diventati armi della connettività. Qualunque sia l’esito finale, è probabile che la Russia resterà ai margini del vecchio Continente, che non si formerà un vero «ordine» condiviso paneuropeo e che la divergenza prevarrà. In questo caso, peraltro, non è stata l’interdipendenza di per sé a causare il conflitto in Europa. È stata, semmai, la volontà di Mosca di fermare il contagio del sistema democratico ...