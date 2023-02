La furia di Luca Onestini contro Ivana Mrazova | “Ti devi vergognare”

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 18 febbraio 2023) Il rapporto traè decisamente complicato. Negli ultimi giorni, non hanno fatto altro che alternare feroci discussioni a successivi chiarimenti. Anche dopo la puntata del Grande Fratello Vip 7 di giovedì 16 Febbraio è successa la stessa cosa. Il concorrente leccese non è riuscito a tollerare le accuse ricevute. Questo ha dato vita all’ennesima discussione. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7,deluso da: “È stato nulla?”ha ammesso che, in seguito alla morte del padre, avrebbe voluto ricevere più supporto da parte di. ...