(Di sabato 18 febbraio 2023) La donna e il compagno sono indagati per maltrattamenti aggravati nei confronti di una 20enne. Le violenze iniziate dopo che la giovane ha confessato di essere lesbica

... con Federico che ha accusato la ex di impedirgli di vedere la. Lo scorso 21 gennaio Federico ha fattodurante un episodio di Verissimo, rivelando a Silvia Toffanin di essere ...'Se venite qui fate questo gioco' scrive Ilary in una story Instagram in cui mostra la... Ilary Blasi e Bastian avevano già fattosui social. La conduttrice dell'Isola dei Famosi, durante ...

La figlia fa outing e la madre la picchia e la segrega in casa ilGiornale.it

Federico Fashion Style fa coming out in tv: "Credo di amare le persone dello stesso mio sesso" - Luce

Federico Fashion Style: «Sono omosessuale, non l’ho detto fino ad oggi per tutelare mia figlia» L'Unione Sarda.it

Federico Fashion Style, è stato quasi outing: "Mi hanno costretto a fare coming out. Sono solo parassiti" la Repubblica