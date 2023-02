La curiosità – Cellino le prova tutte | un prete per esorcizzare il Brescia

Leggi su anteprima24

(Di sabato 18 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti A poche ore da Benevento-, sfida delicata per la salvezza, emerge l’ennesima stravagantesulla formazione lombarda e, più precisamente, sul presidente Massimo. Il numero uno delle Rondinelle avrebbe fatto arrivare unnel centro sportivo di Torbole Casaglia perla maledizione che si è abbattuta sulle Rondinelle, reduci da ben cinque sconfitte consecutive. Il sacerdote, secondo quanto riportato dall’ultima edizione del Daily Mail, avrebbe effettuato esercizi di esorcismo circa due settimane fa. Le cose, stando ai recenti risultati, non sono ancora migliorate e i tifosi giallorossi sperano che eventuali effetti non compaiano proprio oggi.e le altre superstizioni Non è la prima trovata del genere partorita da ...