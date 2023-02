(Di sabato 18 febbraio 2023) Come si spiega? Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade ...

Quante sorprese in questa! Nella prima gara della manifestazione, la Germani Brescia, ultima squadra a qualificarsi, reduce da sei sconfitte consecutive in campionato, ha eliminato la testa di serie numero uno, l'...Finora ha giocato 22 partite tra Serie A, Europa League e(in totale 1.535 minuti in campo) con 11 gol , praticamente uno ogni due partite. Se si sommano i 7 assist stagionali, ci si ...

La Coppa Italia delle sorprese: merito delle partite "dentro o fuori" La Gazzetta dello Sport

La Vuelle sfida Brescia e sogna la finale di Coppa Italia. Quando e dove vederla il Resto del Carlino

Coppa Italia – Virtus-Venezia, le pagelle Tuttobolognaweb

Coppa Italia femminile, Juventus-Inter e Roma-Milan in contemporanea: i motivi sono televisivi Fcinternews.it

Juve Women-Inter: stabilita la data della semifinale di Coppa Italia ilBianconero

La semifinale di ritorno di Coppa Italia di Serie C contro il Foggia ha mostrato il vero valore della Juventus Next Gen. Una squadra unita, che ha qualità e carattere. Perché ha saputo tenere testa ad ...Dopo un anno la Virtus Bologna ha 40' per prendersi la vera rivincita sulla Bertram Derthona che le aveva sbarrato il passo per la finale della Coppa Italia 2022 a Pesaro. Davanti a se ...