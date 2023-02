La Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 18 febbraio 2023) , Convention on the Rights of the Child – CRC, è stata approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 20 novembre 1989. È un documento molto importante. Infatti, riconosce che anche i bambini, le bambine e gli adolescenti hannocivili, sociali, politici, culturali ed economici. Questi devono