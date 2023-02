La chat di intelligenza artificiale che ha rivelato i suoi sentimenti al giornalista del New York Times | «Voglio essere viva Sono innamorata di te»

(Di sabato 18 febbraio 2023) L’editorialista del NewKevin Roose ha visto cose che forse noi umani non potremmo immaginarci, ma con cui probabilmente dovremo presto fare i conti. Il, infatti, ha voluto mettere alla prova il nuovo motore di ricerca Bing basato sull’di Microsoft: dopo un paio d’ore di conversazione via, il bot ha iniziato a rivelare le sue emozioni (artificiali?), arrivando a manifestare il desiderio di prendere vita e di iniziare una relazione romantica con lui. Al momento, la funzione è accessibile solo per un ristretto gruppo di tester, ma la società ha annunciato che in futuro conta di offrirla anche al grande pubblico. Da allegro maggiordomo ad amante gelosa Ladell’A.I. si trova accanto alla casella di ricerca ...

