La bellezza di un gesto e l’inutilità di una parola

(Di sabato 18 febbraio 2023) C’è una dialettica esagerata sul calcio. Poche le parole giuste, utili a capire il senso di questo sport, la sua natura a tratti contraddittoria e quindi di difficile comprensione. E poi tutti parlano, e tutti ascoltano, generando discussioni superflue e dannose. Ci sono gesti molto significativi che passano in secondo piano: il gol di Haaland contro l’Arsenal, con il norvegese che quando segna si scompone e sembra un Jeeg robot d’acciaio, quello di Dean Huijsen, un ragazzino olandese di 17 anni difensore della Juventus Next Gen, che da 40 metri spedisce la palla nel sette alla velocità del suono e permette alla sua squadra di ribaltare il risultato della semifinale di Coppa Italia contro il Foggia. Per non dire del tedesco Karim Adeyemi, classe 2002, attaccante del Borussia Dortmund che realizza il gol più bello della settimana (mese, anno), partendo in contropiede da solo, come un ...