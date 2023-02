Kvaratskhelia | La Clamorosa Rivelazione sulla Scelta di Napoli

Leggi su justcalcio

(Di sabato 18 febbraio 2023): un affare di mercato con Khvicha! È una grande notizia per i tifosi del! Dieci milioni ben spesi per un affare di mercato senza precedenti. Kvara ha scelto di giocare con gli azzurri e a quanto pare, ha fatto lagiusta. Secondo Vladimer Dvalishvili, direttore sportivo della Dinamo Batumi, altri club erano interessati al calciatore ma Kvara ha deciso di unirsi al. Unache ha fatto la differenza per lui e per la sua carriera. È andato nel giusto club, nel giusto posto con il giusto allenatore. Ma perché gli altri club non hanno creduto in? La risposta la dà Dvalishvili: “Gli altri club che hanno inseguito Kvara, sono poi finiti con dire tante cose: “Non sa fare questo, non può fare quell’altro…”, e invece ...