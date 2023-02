Kamala Harris accusa Mosca di crimini contro l' umanità in Ucraina

(Di sabato 18 febbraio 2023) La Russia ha commesso "l'" in. Lo ha affermato la vicepresidente Usaintervenendo alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. "Nel caso delle azioni della ...

... ha detto il premier britannico Rishi Sunak parlando al vertice di Monaco e prendendo la parola subito dopo la vicepresidente statunitense. Sunak ha poi aggiunto: "Putin, sta ...La Russia ha commesso "crimini contro l'umanità" in Ucraina. Lo ha affermato la vicepresidente UsaHarrisintervenendo alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. "Nel caso delle azioni della Russia in Ucraina, abbiamo esaminato le prove. Conosciamo gli standard legali e non ci sono dubbi. ...

L'accusa alla Russia di aver commesso crimini contro l'umanità, già lanciata dalla vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, viene ribadita dal segretario di Stato americano, Antony Blinken.L'alta tensione si respira anche nelle dichiarazioni dei vertici dell'Occidente. L'ultima a parlare, in ordine di tempo, è stata Kamala Harris nel corso della Conferenza sulla sicurezza di Monaco: ...