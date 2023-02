Juventus Ultima | Napoli Prima di Inter e Milan | Costo per Punto

Leggi su justcalcio

(Di sabato 18 febbraio 2023) In un calcio votato sempre più all’equilibrio, salvo rare e precise eccezioni, gli aspetti di campo sono diventati strettamente legati a quelli economici. Il potere d’acquisto, specialmente in Italia, è ai minimi storici e mantenere una competitività elevata, facendo quadrare i conti, è la vera missione di ogni Direttore Sportivo. Ed è proprio qui che entra in gioco il, che sotto la guida di Cristiano Giuntoli è riuscito a portare la squadra al vertice della Serie A, sfrondando la rosa in estate e scommettendo su giocatori provenienti da leghe minori o club di non primissima fascia. Il saldo finale del mercato, con meno di 70 milioni di euro spesi e un residuo di quasi 13, è il settimo migliore al mondo per una capolista. Per ogni vittoria ottenuta dai partenopei finora, sono stati spesi 17,54 milioni di euro, ben dieci in meno del Barcellona, venti del Bayern, ...