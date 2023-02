Juventus | ancora una tegola per Allegri | il top salta lo Spezia

(Di sabato 18 febbraio 2023) Il tecnico dellaMassimilianoha rilasciato importanti dichiarazioni nell’ultima conferenza stampa. Ladi Massimilianoha vissuto finora una stagione abbastanza particolare. Emozioni spesso contrastanti, lievi alti e spesso momenti difficili come le ultime deludenti prove. Questa settimana il tecnico toscano è stato nuovamente nel mirino della critica per il pareggio casalingo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

...e Bonucci non èin condizioni ottimali. Sta bene ma non è pronto per giocare dall'inizio però è in gruppo e sono molto contento. Poi sugli altri devo decidere". In Europa, laquest'...Gli altri li stiamovalutando. Kean, Perin e Rugani giocheranno". Il tecnico bianconero ... Sul 'corto muso', l'allenatore dellaci ha scherzato anche su: "Il corto muso era rivolto al ...

Juventus Next Gen - Foggia | La sintesi Juventus Football Club

Tutto ancora aperto tra Juventus e Nantes RSI.ch Informazione

Le pagelle della Juventus - Paredes ancora un disastro. Ma che ci fa Di Maria in Europa League TUTTO mercato WEB

Juve, Allegri: "La penalizzazione è stata una mazzata, ma in Europa..." Corriere dello Sport

Bayern Monaco, De Ligt: "Ho ancora tanto amore per la Juve" Sky Sport

Lo ha detto il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri ... Anche perché Bremer è squalificato e Leo non è ancora in condizioni ottimali. Sta bene ma non è pronto per giocare dall'inizio però è in ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...