Juve Stabia | i convocati di Pochesci per la gara di Foggia

Castellammare di Stabia (Na) – Il tecnico Sandro Pochesci ha reso nota la lista dei 26 calciatori convocati per il match, valevole per la ventottesima giornata del campionato di Lega Pro, in programma domani, domenica 19 febbraio 2023, con inizio alle ore 14:30 presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia. Sardo ha scelto il 30 come numero di maglia Portieri: Barosi, Esposito, Russo. Difensori: Caldore, Dell'Orfanello, Maggioni, Mignanelli, Peluso, Picardi, Vimercati. Centrocampisti: Altobelli, Berardocco, Carbone, Gerbo, Maselli, Moreschini, Ricci, Scaccabarozzi. Attaccanti: Bentivegna, D'Agostino, Pandolfi, Rosa, Sardo, Silipo, Volpe, Zigoni.

Alla ricerca della prima vittoria sotto la sua guida, Sandro Pochesci carica la Juve Stabia alla vigilia della sfida di Foggia, in programma domani pomeriggio alle 14.30 allo Zaccheria. Il tecnico romano, mai sconfitto dai rossoneri, punta forte sulla gara che potrebbe rilanciare la squadra. Domani pomeriggio, alle ore 14.30, allo stadio 'Zaccheria', si disputerà il match Foggia-Juve Stabia, valido per la 28.a giornata del girone C del campionato di Serie C.

