Juve | l’obiettivo è un nuovo ds | ipotesi Giuntoli e Massara

... subordinata al raggiungimento dell'minimo stagionale: '... ', dubbi al Max'. Il Torino intanto pensa in grande in caso ... 'Cumbre por Carrasco y Pavard', con'incontro con Pini Zahavi, ......'Non ho preferenze sul mio futuro, sono felice qui alla. Il ... Ora vuole restare in Europa ancora un altro anno, con...

Allegri dopo Juventus-Fiorentina: "L'obiettivo è superare una squadra alla volta" Sky Sport

Tabella Max: "Un obiettivo per volta, ora il 7° posto. Il tridente I ragazzi sono stati bravi" La Gazzetta dello Sport

Juve, Allegri: "Europa priorità E’ un obiettivo come la Coppa Italia e come raggiungere quelle più avanti in campionato" DAZN

Juventus, mercato tricolore: Frattesi obiettivo sensibile Calcio in Pillole