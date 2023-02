Juve | i convocati per lo Spezia | fuori Chiesa

...contro la, con il Picco che sarà sold out. Dal punto di vista dell'infermeria, è ormai recuperato Mbala Nzola , giocatore chiave per la squadra, mentre dovrebbe anche tornare tra i...... Ternana, Cremonese, Foggia, Latina, Monza,Stabia, Robur Siena, Pordenone e Perugia), Marco ... IPortieri: Desplanches (2003); Marchegiani (1996); Tommasi (2004). Difensori: Barison (...

Juventus-Nantes, i convocati di Allegri: c'è una defezione Tuttosport

Juventus-Nantes, i convocati Juventus Football Club

Juve, i convocati per il Nantes: due recuperi e un'assenza a sorpresa per Allegri Corriere dello Sport

Convocati Juve per il Nantes: torna Bonucci, out Perin Juventus News 24

Convocati Nantes per la Juve: due assenze per Kombouaré Juventus News 24

Il club bianconero ha diramato la lista dei presenti per la prossima sfida di Serie A in programma domenica 19 febbraio alle 18 ...L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati pe la gara di domani contro lo Spezia. Oltre all'esclusione di Chiesa, anticipata dall'allenatore in conferenza stam ...