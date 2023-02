Judo | Grand Slam Tel Aviv | Alice Bellandi è medaglia d’oro nei 78 kg

Leggi su sportface

(Di sabato 18 febbraio 2023)nei 78 kg pernell’ultima giornata deldia Tel. La talentuosa azzurra ha sconfitto nell’ordine la mongola Otgonbayar, la francese Posvite e l’israeliana Lanir, tutte per ippon. Nell’atto conclusivo, invece, ha battuto la francese Malonga, argento a Tokyo 2020. “Quarto oro consecutivo e primo posto posto nella Ranking List Mondiale: questi risultati positivi hanno resomolto sicura delle sue potenzialità. Oggi è stata impressionante e non ha sbagliato nulla. Per chi segue il nostro sport è stata uno spettacolo guardarla. Il suo percorso deve essere d’esempio per tutti, le faccio i miei complimenti” ha dichiarato il capoallenatore della squadra azzurra femminile Francesco Bruyere ...