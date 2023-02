Judo | Alice Bellandi detta legge nel Grand Slam di Tel Aviv ed è la nuova numero 1 al mondo nei 78 kg!

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) Si chiude con il botto per i colori azzurri ildi Tel2023, grazie al trionfo di una scatenatanella categoria fino a 78 kg. Laka bresciana ha dominato il torneo in lungo e in largo, prolungando la sua striscia vincente (12 incontri consecutivi portati a casa) e diventando launo del ranking mondiale, oltre a guardare tutte dall’alto verso il basso nella graduatoria di qualificazione olimpica per Parigi 2024.quest’oggi ha spazzato via la concorrenza con una facilità disarmante, raggiungendo la finalissima dopo aver collezionato tre ippon di seguito (impiegando sempre meno di 1’30”) con la mongola Khuslen Otgonbayar, la francese Fanny Estelle Posvite e la padrona di casa israeliana ...