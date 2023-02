“José | siamo pazzi di te” In prima fila a Sanremo | oggi sui social con papà | cosa combina il figlio di Amadeus VIDEO

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 18 febbraio 2023), ilcon ilfa il giro del web. Ormai tutti hanno imparato a conoscereAlberto Sebastiani, che nel corso della 73esima edizione di2023 è rimasto seduto al fianco della mamma Giovanna Civitillo in, per seguire da vicino ilalla conduzione di un festival da record di ascolti. Ma a kermesse musicale finita, si torna alla normalità.insieme alAlberto Sebastiani.2023 si è concluso da circa una settimana e sicuramente avrà rappresentato per tutti un momento di grande impegno soprattutto per il conduttore e direttore artistico. Ma adesso è tempo di tornare a vivere anche il tempo in famiglia e recuperare ...