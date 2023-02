John Wick 4 | ecco il trailer ufficiale | dal 23 marzo al cinema

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 18 febbraio 2023) Dopo tanta attesa ildel nuovo capitolo di4 è stato finalmente rilasciato, e con esso anche la data di uscita al. Rimandato più e più volte per via della pandemia, il film con Keanu Reeves protagonista sta per arrivare e accadrà molto presto, poiché4 sarà visibile neidal prossimo 23. Nelassistiamo all’introduzione del cattivo, interpretato da Bill Skarsgård , insieme ad alcuni altri volti che si uniranno a Reeves nel film, tra cui Donnie Yen, Hiroyuki Sanada e la cantante Rina Sawayama.: il capitolo 4 non è ultimo capitolo della serie poiché sappiamo già che ci sono piani concreti per un successivo...