Jimmy Carter in fin di vita | stop agli interventi medici | l' ex presidente Usa ha iniziato a ricevere cure palliative a casa

(Di sabato 18 febbraio 2023)è in fin die dice basta ad ulteriori. L'exdegli Stati Uniti, come riferisce la sua fondazione e diversi media americani, ha infatti...

'Ha deciso di trascorrere il tempo che gli resta a casa con la sua famiglia e di ricevere le cure dell'hospice invece di ulteriori interventi medici '. A parlare è la fondazione di, ilCenter, che ha annunciato che l'ex presidente, dopo una serie di brevi ricoveri in ospedale, ha deciso di ricevere soltanto cure palliative a casa, precisando che la famiglia '...È in fin di vita, l'ex Presidente degli Stati Uniti, dal 1977 al 1981 , che sarà sottoposto alle cure palliative nella sua casa in Georgia dopo aver lasciato la struttura clinica che lo stava ospitando. ...

Jimmy Carter in fin di vita, l'ex presidente Usa lascia l'ospedale per iniziare le cure palliative Open

Jimmy Carter, ex presidente Usa, sotto cure palliative a casa TGCOM

“Jimmy Carter ora riceve soltanto cure palliative, stop agli interventi medici” Il Fatto Quotidiano

Jimmy Carter in fin di vita. L’ex presidente Usa sottoposto a cure palliative Corriere della Sera

L’ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter riceverà cure palliative a casa sua Il Post

sono in peggioramento le condizioni di salute di Jimmy Carter, ex presidente degli Stati Uniti d’America, ormai in fin di vita ...Solo cure palliative per Jimmy Carter. L'ex presidente statunitense "ha deciso di trascorrere quel che gli resta da vivere a casa con la sua famiglia", ha reso noto la sua fondazione Carter Center. Il ...