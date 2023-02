Ivana Mrazova parla del rapporto con l’ex Luca Onestini al GF Vip 7 | “ecco perchè siamo ancora legati”

(Di sabato 18 febbraio 2023) Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 7,ha ripercorso la sua relazione passata concompagno, dal momento in cui si sono separati fino ad oggi, esponendo le reali ragioni della loro rottura e il legame che li unisce adesso. Ha anche raccontato la sua paura di avvicinarsi di nuovo a lui. “Quando ho perso mio padre, avevo bisogno del suo supporto psicologico“, ha detto. Chiamata da parte da Alfonso Signorini, la modella hato apertamente delattuale con, spiegando i motivi per cui si sono lasciati. Solo una settimana fa, il concorrente aveva dichiarato che tra loro c’era un “feeling unico”, anche se la paura di soffrire di nuovo sembrava prevalere sul resto. Le parole dette da ...

Luca Onestini si scaglia controMrázová Dopo la puntataha deciso di parlare con Luca, rivelando di aver fatto questa confessione durante l'ultima diretta con Signorini. Il vippone però, ...Grande Fratello Vip 7, Luca Onestini a Nikita Pelizon "Non voglio una persona come te"ha riassunto questo racconto a Luca che non l'ha presa bene. " Stai dicendo il falso, se hai detto questo ...

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono stati protagonisti di una discussione accesa dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Al centro ...Dopo cena, Ivana e Onestini si rifugiano nella Flower Room per parlare, per provare a confrontarsi sulle proprie visioni della loro storia. Ivana ribadisce di aver avvertito delle mancanze in passato, ...