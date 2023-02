Italiani Societari di Karate a Ostia | è dominio delle Fiamme Oro

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 18 febbraio 2023)– Giro di boa ai Campionatia Squadre Sociali die sipario sulla parte dedicata agli Assoluti per atleti Senior e Master A. Nel kata è trionfoOro che si sono piazzate in cima al podio nel maschile e nel femminile. Vittorie in finale sia per il team composto da Chiara Tagliafierro, Sofia Garofoli e Elisa Crescenzi che per quello di Giuseppe Panagia, Guido Squillante e Vincenzo Pappalardo. Podio maschile Kata: 1 –Oro Roma 2 – MetropolitanBrindisi 3 –Setteville 3 – Master Rapid SKF Podio femminile Kata: 1 –Oro Roma 2 – Ki Mugon 3 – Sen Shin Kai Rovigo 3 – CentroRiccione Per quanto riguarda il kumite, invece, insieme alle...