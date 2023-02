Intervento da record al Frangipane di Ariano Irpino | asportato grosso cistoma ovarico

(Di sabato 18 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – Esempio di ottima gestione diagnostica terapeutica presso il P.O. “” didell’ASL di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, dove un’adolescente si è rivolta al Pronto Soccorso ospedaliero lamentando forti dolori a carico dei distretti pelvico/addominale. La paziente, dopo aver effettuato esami di laboratorio e diagnostica completa (ecografia e TAC addominale con mezzo di contrasto) è stata sottoposta adchirurgico di urgenza in laparoscopia per l’asportazione di una grossa cisti ovarica che conteneva liquido sieroso pari a 3.500 ml. Ottima condotta dell’equipe del Reparto di Ginecologia e Ostetricia formata dal responsabile dott. Domenico Stanco e dal dott. Francesco Del Medico che ...

