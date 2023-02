Inter-Udinese | Serie A | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 18 febbraio 2023) Il posticipo delle 20:45 del sabato diA è riservato a, match valido per la ventitreesima giornata di campionato. Entrambe lesono alla caccia di punti importanti per centrare i rispettivi obiettivi. Ai padroni di casa serve una vittoria per tenere ancora viva la sempre più flebile speranza di contendere lo scudetto al Napoli. La squadra di Inzaghi è in seconda posizione con 44 punti, ma i partenopei – dopo il successo col Sassuolo – sono momentaneamente a +18. Per questo motivo, i nerazzurri al momento devono pensare ad incrementare il margine di distacco dal pericoloso terzetto di inseguitrici formato da Atalanta, Roma e Milan, che seguono con 41 punti. Gli ospiti, invece, hanno messo in cascina 30 punti e occupano una più che dignitosa ottava posizione con 30 punti. La squadra di ...