Inter-Udinese sabato 18 febbraio 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Guai a perdere altri punti, soprattutto alla vigilia della Champions. L'va in campo con l', pensando inevitabilmente al Porto: due sfide da vincere per tenere il passo della concorrenza, leggi Milan, ma non solo. Il pareggio di Genova ha bruciato un po' di ...Giornata senza scontri diretti che, a rigor di classifica, insidia le milanesi, chiamate a incrociare oggi le avversarie con più punti: l'(30) e il Monza (29). Milan esi sfioreranno, ...

GdS - Handanovic e non solo: Inzaghi prepara il turnover. La probabile di Inter-Udinese Fcinternews.it

Preview Inter-Udinese - Brozovic c'è, Lukaku anche. Dubbi in difesa e a destra Fcinternews.it

Inter, con l'Udinese si rivede Brozovic dal 1'. Davanti spazio alla Lu-La Calciomercato.com

Serie A, i pronostici di Pengwin: Goal per Inter-Udinese Tuttosport

Tra le partite più attese: il quasi derby tra Monza-Milan, il derby toscano Fiorentina-Empoli e Inter-Udinese. Trasferta abbastanza agevole sulla carta per la Juve, match spinoso per la Roma in casa.Le probabili formazioni di Inter-Udinese: Lukaku dal 1'. Ballottaggio Lautaro-Dzeko Di seguito le ultime dai campi su Inter-Udinese, raccolte dagli inviati di TMW: Inter-Udinese - Sabato… Leggi ...