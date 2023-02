Inter-Udinese | le probabili formazioni

(Di sabato 18 febbraio 2023) Oggi alle 20:45 in campo in Serie A a San Siro la sfida tra, lescelte di Inzaghi e Sottil Oggi alle 20:45 in campo in Serie A a San Siro la sfida tra, lescelte di Inzaghi e Sottil.(3-5-2) la probabile formazione: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lukaku. All.: Inzaghi(3-5-2) la probabile formazione: Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Pereyra, Beto. All.: Sottil L'articolo proviene da Calcio News 24.

Prosegue la ventitreesima giornata dopo l'anticipo di ieri tra Sassuolo e Napoli. Alle 15:00, la Sampdoria ospita il Bologna. La squadra di Stankovic ha bisogno di punti per alimentare le ...