Inter-Udinese | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di sabato 18 febbraio 2023) I due tecnici dihanno reso note ledella sfida del Giuseppe Meazza in programma alle 20:45, valida per il 23° turno di Serie A. Un incontro delicato per gli uomini di Simone Inzaghi, che prima di pensare alla Champions League e al Porto devono fare i conti con un osso duro, che nel girone d’andata ha impartito una sonora lezione ai nerazzurri. Per l’occasione, il tecnicoista ripropone capitan Handanovic dal 1?, lasciando a riposo Lautaro Martinez a favore del tandem Dzeko-Lukaku. I friulani, dal canto loro, non hanno molto da perdere e possono giocare liberi da pressioni di classifica, puntando semmai a inseguire il sogno Europa. Sottil, comunque, non rinuncia alla sua identità spigliata, e vuole provare a fare un altro sgambetto all’e ...