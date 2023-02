Inter - Udinese | la probabile formazione di Inzaghi

(Di sabato 18 febbraio 2023) Nell'anticipo della 23ª giornata di Serie A, l'riceve l'a San Siro. Dopo il pareggio per 0 - 0 in casa della Samp e in vista della ...

Nell'anticipo della 23ª giornata di Serie A, l'riceve l'a San Siro. Dopo il pareggio per 0 - 0 in casa della Samp e in vista della ......A chiudere il sabato di Serie A sarà l': il pareggio di Marassi sembra avere certificato l'addio ai sogni Scudetto, ma c'è la qualificazione in Champions League ancora da raggiungere e l'...

Inter, con l’Udinese torna Handanovic dal 1' Dzeko in vantaggio su Lautaro, riecco Brozovic fcinter1908

Inter, con l'Udinese si rivede Brozovic dal 1'. Davanti spazio alla Lu-La Calciomercato.com

Inter-Udinese, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici Il Veggente

Il rientro di Brozovic non è più rimandabile: fiato corto e idee, l'Inter ha bisogno di Marcelo La Gazzetta dello Sport

Prosegue la ventitreesima giornata dopo l'anticipo di ieri tra Sassuolo e Napoli. Alle 15:00, la Sampdoria ospita il Bologna. La squadra di Stankovic ha bisogno di punti per alimentare le ...Per il delicato match di questa sera contro l'Udinese, il turnover di Inzaghi sarà molto ragionato. Ne è sicuro Tuttosport, spiegando che la novità ...