Inter-Udinese | il dato sugli spettatori allo Stadio Meazza in San Siro

(Di sabato 18 febbraio 2023) È in corso, partita valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. La società ha ufficializzato ilpresenti.SAN– Sono 71.248 glipresentiGiuseppeper, partita valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Questo ilufficiale.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...

Il sabato della Serie A si chiude con la sfida traal San Siro. I nerazzurri di Inzaghi vogliono riscattarsi dopo il pareggio contro la Sampdoria per presentarsi al meglio alla sfida di mercoledì per gli ottavi di Champions League ...Al Meazza, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Meazza,si affrontano per la 23esima giornata della Serie A ...

Inter-Udinese 1-1: gol di Lukaku e Lovric! | La Diretta di Serie A La Gazzetta dello Sport

Inter - Udinese live: Calcio - Serie A Eurosport IT

LIVEBLOG – Inter-Udinese, le reazioni dai social: “Al primo tiro: era scritto” fcinter1908

LIVE - Inter-Udinese 1-1, intervallo: squadre a riposo, Lukaku torna al gol ma Lovric risponde Fcinternews.it

Inter ed Udinese stanno pareggiando per 1-1 a San Siro alla fine del primo tempo. Si chiude in parità la prima frazione del Meazza con i friulani che riacciuffano i nerazzurri. Al 14' infatti l’Inter ...Cavalcata di Pereyra dal centrodestra, palla larga per Lovric che, dimenticato da Darmian, infila Handanovic. Il ritorno al gol di Romelu Lukaku su rigore - in campionato non accadeva dalla prima gior ...