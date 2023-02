Inter-Udinese | Handanovic verso il ritorno dal 1?! Altri tre big fuori ? Sky

Leggi su inter-news

(Di sabato 18 febbraio 2023) Cambi in vista di. Inzaghi farà turnover con diversi big che partiranno dalla panchina. In porta rientradal primo minuto. Poi altre tre riposeranno TURNOVER ? Sarà un'con diversi e importanti cambi quella che si vedrà questa sera contro l'. Come riferisce Andrea Paventi di Sky Sport, ci sarà ildal primo minuto di Samir. Lo sloveno non gioca dal match perso contro la Roma a ottobre.anche Calhanoglu, Skriniar e Lautaro Martinez. Brozovic in campo al posto del turco con Mkhitaryan mezzala. Mentre al posto dello slovacco, arretrato Matteo Darmian con Dumfries a destra. In avanti, attacco pesante Lukaku-Dzeko.