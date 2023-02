Inter - Udinese | gol di Lukaku in campionato a San Siro dopo 636 giorni

Al Meazza, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Meazza,si affrontano per la 23esima giornata della Serie A ...L'sblocca la sfida con l'grazie a Lukaku, che trasforma il rigore guadagnato da Dumfries. Al primo tentativo Silvestri para, ...

Inter-Udinese 2-1: gol di Lukaku, Lovric e Mkhitaryan! | La Diretta La Gazzetta dello Sport

Inter - Udinese live: Calcio - Serie A Eurosport IT

LIVE - Inter-Udinese 1-1, intervallo: squadre a riposo, Lukaku torna al gol ma Lovric risponde Fcinternews.it

LIVEBLOG – Inter-Udinese, le reazioni dai social: “Al primo tiro: era scritto” fcinter1908

Inter ed Udinese stanno pareggiando per 1-1 a San Siro alla fine del primo tempo. Si chiude in parità la prima frazione del Meazza con i friulani che riacciuffano i nerazzurri. Al 14' infatti l’Inter ...Cavalcata di Pereyra dal centrodestra, palla larga per Lovric che, dimenticato da Darmian, infila Handanovic. Il ritorno al gol di Romelu Lukaku su rigore - in campionato non accadeva dalla prima gior ...