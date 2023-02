Inter-Udinese 1-1 al 45? | incredibilmente un rigore! Ma Lovric risponde

Leggi su inter-news

(Di sabato 18 febbraio 2023) Termina sul punteggio di 1-1 il primo tempo di, sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo a San Siro in questi primi quarantacinque minuti di gioco. INCREDIBILMENE UN RIGORE – Buon primo tempo quello disputato dall’contro l’, nonostante il risultato di parità. Dopo un rigore netto negato a Nicolò Barella in apertura – spinto da dietro a pochi metri dalla porta – il calcio dagli undici metri arriva al 18?. Bella azione dei nerazzurri con Dumfries che viene abbattuto in area. Il direttore di gara non vede il fallo, ma poi dopo un controllo al VAR concede la massima punizione. Sul dischetto si presenta Romelu Lukaku che calcia malissimo e si fa parare la conclusione da Silvestri. Tuttavia il portiere dei friulani non ...