Inter tra il -15 dal Napoli e il +3 al Milan | Udinese battuta | Lukaku torna al gol

(Di sabato 18 febbraio 2023) L’non colleziona l’ottavo clean sheet casalingo, ma batte 3-1 a San Siro l’con le reti di(rigore), Mkhitaryan e Lautaro. La squadra nerazzurraa -15 dale consolida il secondo posto a +3 dal. Ma soprattutto Simone Inzaghi supera l’esame del turn over in vista della Champions. Gli ultimi cinque gol dell’erano stati messi a segno da Lautaro, che parte dalla panchina e lascia la scena ai colleghi di reparto, prima di entrare e mettere il sigillo definitivo del 3-1. La squadra nerazzurra sblocca il risultato dal dischetto. Dumfries conquista il penalty,va dagli undici metri ma sbaglia nella prima chance con parata di Silvestri. Il varviene e si ribatte. Stavolta il belga non ...

Il sabato della Serie A si chiude con la sfidae Udinese al San Siro. I nerazzurri di Inzaghi vogliono riscattarsi dopo il pareggio contro la Sampdoria per presentarsi al meglio alla sfida di mercoledì per gli ottavi di Champions ...Al Meazza, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2022/2023e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Meazza,e Udinese si affrontano per la 23esima giornata della Serie A ...

Inter, summit tra il management e Inzaghi: le richieste del club al tecnico Sport Mediaset

Atalanta, addio a un passo per Demiral: tra Inter e l'idea Premier League Calciomercato.com

Addio al mitico Ilario Castagner: Perugia, Milan e Inter tra le sue avventure in carriera TuttoReggina.com

Inter, tra prestito e ingaggio: quanto sta costando un anno di Lukaku fcinter1908

Inter, tra Udinese e Porto in Champions: il piano di Inzaghi su Lukaku e Dzeko fcinter1908

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...HANDANOVIC 5,5 - Mancava dal campo da parecchio tempo e a sorpresa Inzagi lo ripropone titolare in una partita non semplice, almeno sulla carta. Ahilui, come gli accadeva ...