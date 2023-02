Inter | Lukaku torna al gol | mancava dal 13 agosto

Il sabato della Serie A si chiude con la sfida trae Udinese al San Siro. I nerazzurri di Inzaghi vogliono riscattarsi dopo il pareggio contro la Sampdoria per presentarsi al meglio alla sfida di mercoledì per gli ottavi di Champions League ...... il Qatar offre 6 miliardi per rilevare il Manchester United(3 - 5 - 2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko,. All. Inzaghi ...

Sky – Inter, pronto Brozovic dal 1’ e può rifiatare Acerbi. Le indicazioni su Lukaku… fcinter1908

Inter, Lukaku: "Capisco il mister, ma ora sono pronto per giocare 90'. Barella Sempre tutto ok" TUTTO mercato WEB

LIVE, Inter-Udinese 1-0: Lukaku torna al gol! Nerazzurri avanti fcinter1908

Inter, è Thuram il nome per il dopo Lukaku: l'offerta è già sul tavolo, incognita Bayern La Gazzetta dello Sport

Inter, Lukaku: "Barella è uno dei migliori compagni che ho avuto in carriera" TUTTO mercato WEB

La sfida tra Inter e Udinese chiude il sabato di Serie A. Ampio turnover in ottica Champions per Inzaghi che ripropone dall'inizio Handanovic e Brozovic. La coppia d'attacco è Dzeko-Lukaku, Darmian ...Le dichiarazioni del centravanti belga prima della sfida tra Inter e Udinese valevole per la 23esima giornata del campionato di Serie A Lukaku allo scoperto prima della gara con l’Udinese di scena al ...