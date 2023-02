Inter | Lukaku | «Fisicamente sono al top della condizione»

(Di sabato 18 febbraio 2023) Le parole di Romeluprima del calcio d’inizio di-Udinese: «Abbiamo fatto un ottimo lavoro con staff, preparatori e squadra» Romeluè pronto a riprendersi l’. L’attaccante belga ha parlato alla vigiliasfida di-Udinese aTv. «al top adesso.contento perché ho avuto qualche partita per rimettermi in forma. Adesso ci, abbiamo fatto un ottimo lavoro con staff, preparatori e squadra e adesso dobbiamo continuare». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Protagonista suo malgrado della lite con Nicolò Barella che ha animato la settimana dell'Inter, Romelu Lukaku è tornato a parlare a Inter Tv nel prepartita della sfida contro l'Udinese. CONTA VINCERE - 'Tornare alla vittoria è la cosa più importante'. FISICO - 'Fisicamente sono al top'. Inter (3 - 5 - 2): Handanovic; Darmian, Acerbi Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lukaku.

Tutto pronto a San Siro per la sfida fra Inter e Udinese, ultimo match del sabato del 23° turno di Serie A. Turnover per Inzaghi che schiera dal primo minuto dopo tanto tempo Handanovic e Brozovic.L'Inter vuole torna a correre in campionato. Al Meazza arriva l'Udinese di Sottil per tentare di ostacolare il cammino dei nerazzurri ...