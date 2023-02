Inter | il Napoli corre e crea alibi Scudetto impossibile a questi ritmi

Leggi su inter-news

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ilvince, continua a farlo e sembra non volersi fermare nonostante il vantaggio in classifica. Per l’questo percorso partenopeoper il mancato, la seconda stella è pressochéormai. SCONFITTA – Unoper cui non c’è mai stata una corsa, né tantomeno una storia da scrivere. Ilsta dominando il campionato, ha vinto la ventesima partita su ventitre giocate contro il Sassuolo ed è in fuga solitaria da tempo immemore. Anche contro una squadra in forma come quella nero-verde i partenopei non hanno lasciato possibilità di successo per gli avversari. L’impegno di Champions League con l’Eintracht Francoforte di martedì non scalfisce la volontà di Luciano Spalletti di spegnere completamente il campionato. ...