Inter e Milan rispondono al Napoli | come cambia la classifica – FOTO

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ilprosegue la sua marcia trionfale mentre le inseguitrici sono aggrappate a una speranza, seppur flebile. Questo è quello che è divenuto ormai il leitmotiv di questo campionato, dominato in lungo e in largo dalla squadra di Luciano Spalletti, che anche grazie alla vittoria di ieri sera contro il Sassuolo al Mapei Stadium, vede il sogno tricolore avvicinarsi. Alla vittoria dei partenopei, hanno risposto (non con poche difficoltà) sia ilche l’. Nella fattispecie, i rossoneri hanno battuto per 1-0 il Monza, mentre la squadra di Simone Inzaghi ha piegato per 3-1 l’Udinese in casa. Serie A, invariato il distacco didal: laIl distacco indie ...

Alle 18 in campo Monza -: i rossoneri hanno vinto 1 - 0. Chiude il sabato- Udinese, ora in corso (in diretta su Sky). Il tabellino di- Udinese 2 - 1 (live) vedi anche Calcio, il ...SottilCLASSIFICA SERIE A: Napoli** punti 62,** 44, Atalanta 41, Roma 41, Lazio 39, Bologna** 32, Torino 30, Udinese 30, Juventus* 29, Monza** 29, Empoli 27, Lecce 24, Fiorentina 24, ...

Milan, basta Messias: 1-0 al Monza, raggiunta l’Inter | Serie A Calciomercato.com

Il Milan piega il Monza con Messias, agganciata l'Inter al secondo posto. Nella ripresa esordio di... Fcinternews.it

Gosens via, l'Inter ha scelto il sostituto: sfida a Juve e Milan - CalciomercatoWeb.it - News di calciomercato Calcio mercato web

Nostalgia canaglia, chiamata da Inter e Milan: 100 milioni per tornare CalcioMercato.it

dove Milan, Roma, Lazio e Atalanta sono pronte a prendersi a spintoni tra loro per ottenere un posto al sole. Nel primo tempo l’Inter passa in vantaggio con un calcio di rigore di Lukaku: al primo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...