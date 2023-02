Ingrassare 130 kg in 5 settimane? Col trucco si può

Leggi su panorama

(Di sabato 18 febbraio 2023) Brendan Fraser, attore famoso per film d’azione come La mummia, è protagonista di The Whale (candidato all’Oscar). È la storia di un professore in depressione che si rifugia nel cibo e nella solitudine. Adrien Morot, mago degli effetti speciali, racconta a Panorama tutti i segreti (non digitali) di questa straordinaria e realistica trasformazione. Il cinema è pieno di personaggi «extralarge», dal gigantesco Sherman Klump de Il professore matto alla burrosa Edna Turnblad di Hairspray - Grasso è bello fino alla sexy oversize Rosemary di Amore a prima svista, interpretati con ausilio di apposita controfigura o elaboratorispettivamente da Eddie Murphy, John Travolta e Gwyneth Paltrow. Nessuno però è mai stato convincente o commovente come Charlie, l’uomo schiacciato in un corpo mastodontico nel drammatico The Whale di Darren Aronofsky: il film esce al cinema il 23 ...