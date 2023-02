Incidenti | investite da un' auto alla barriera Milano-Ghisolfa | morte due donne sulla A4

(Di sabato 18 febbraio 2023), 18 feb. (Adnkronos) - Duedi 59 e 53 anni hanno perso la vita la notte scorsa in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 2 sull'strada A4. Le dueerano ferme al casellostradale, quando sono state tamponate da un'guidata da un uomo. L'impatto è stato violentissimo e le due sono decedute sul colpo. Il conducente dell'altraè stato soccorso e trasferito in ospedale. Sul posto, oltre al personale del 118 Areu epolizia stradale, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per consentire ai soccorritori di estrarre le vittime rimaste incastrate nelle vetture.

Tre pedoni falciati sulle strisce nello stesso giorno e un'auto pirata, in un caso, che scappa dopo aver centrato due donne in pieno centro abitato, ad . È sempre più emergenzasulle strade di Roma e provincia per l'eccessiva velocità, la scarsa prudenza e le violazioni anche gravi degli automobilisti. Le vittime, due ucraine, sbalzate per alcuni metri dopo l'urto ...Glisono avvenuti il primo nella zona di viale Martiri della Resistenza e l'altro a San Giovanni di Baiano. Due pedoni investiti alla Posterna Due le persone, mentre erano a piedi,...

CANICATTÌ - Un incidente stradale si è verificato lungo la statale 190, dove una Fiat Stilo, guidata da un bracciante agricolo romeno di trentasette anni, ...