Incidente sulla A4 | auto tamponata al casello | morte due donne

(Di sabato 18 febbraio 2023) (Adnkronos) – Duedi 59 e 53 anni sonola notte scorsa in seguito a un gravestradale avvenuto intorno alle 2 sull’strada A4 alla barriera Milano-Ghisolfa. Le dueerano ferme alstradale, quando sono state tamponate da un’guidata da un uomo. L’impatto è stato violentissimo e le due sono decedute sul colpo. Il conducente dell’altraè stato soccorso e trasferito in ospedale. Sul posto, oltre al personale del 118 Areu e alla polizia stradale, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per consentire ai soccorritori di estrarre le vittime rimaste incastrate nelle vetture. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.