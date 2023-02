Incendia 3 auto alla ex | sventato il quarto rogo a Cicciano

(Di sabato 18 febbraio 2023)ex: 39enne ai domiciliari, raggiunto da provvedimento dell’rità giudiziaria. Indagato per atti persecutori e incendioex. I Carabinieri della Stazione dihanno eseguito un’ordinanza di cautelare degli arresti domiciliari. Ad emettere il provvedimento il Giudice per le Indagini Preliminari di Nola, su richiesta della Procura della Repubblica. A finire ai domiciliari per effetto del provvedimento un 39enne di Camposano già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è ritenuto gravemente indiziato di atti persecutori e incendio. Tali reati li avrebbe commessi – secondo gli inquirenti – ai danni della ex compagna. I carabinieri, coordinati dProcura della Repubblica di Nola, hanno ...

Il 35enne, apparentemente, non ha protestato per il diniego della sua richiesta ma ha preso una tanica di plastica e ha cosparso di benzina, l'dello zio, evidentemente spendendo per il ...CICCIANO:alla ex, sventato dai Carabinieri il quarto rogo. 39enne ai domiciliari, raggiunto da provvedimento dell'autorità giudiziaria I Carabinieri della Stazione di Cicciano hanno eseguito un'...

