In Ohio l’esplosione di un treno merci rischia di essere apocalittica E ci interroga sull’uso della plastica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 febbraio 2023) La notiziagrande esplosione seguita al deragliamento di undel 3 febbraio negli Stati Uniti, in, si è fatta strada sui media italiani soltanto una decina di giorni dopo. Si è parlato di “apocalisse” per un disastro di cui ancora si sa molto poco, ma che potrebbe in effetti rivelarsi estremamente grave per un’ampia zona di territorio. Vi ricordate certamente del disastro di Viareggio del 2009, quando un’esplosione generata dal deragliamento di uncausò la morte di 32 persone e un centinaio di feriti. In quel caso, si trattava di gas di petrolio liquefatto (Gpl); infiammabile, ma non fortemente tossico di per sé. Nel caso del disastro dell’, invece, il danno più importante è stato fatto da quattro vagoni che contenevano cloruro di ...