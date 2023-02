In Costiera amalfitana il carnevale punta alla tutela del pianeta

(Di sabato 18 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMaiori (Sa) – Sarà la salvaguardia degli oceani e del, in linea con l’agenda 2030 Unesco per lo sviluppo sostenibile, il tema della 49esima edizione del GranMaiorese che si terrà nella cittadina dellafino al 26 febbraio 2023. Tre saranno le sfilate dei cinque carri allegorici a partire da domani 19 febbraio quando è prevista una doppia uscita sia al mattino (dalle 11.30 alle 13) che al pomeriggio (dalle 15.30 alle 20). Tra le novità anche i fuochi pirotecnici a mare in programma domani che saranno esplosi durante la prima sfilata dei carri allegorici e dei gruppi di ballo che si esibiranno in serata sul porto turistico. Tutto pronto dunque per l’edizione numero 49 del GranMaiorese. A cominciare dai carri allegorici: “Nettuno ...

Torna il Gran Carnevale di Maiori, nella splendida cittadina della, che quest'anno ospiterà anche la celebre festa del cioccolato. L'appuntamento per i più golosi è dal 18 al 21 ...Rischio idrogeologico, il comune di Cetara, in, ha ricevuto poco più di 2 milioni di euro per la mitigazione del rischio. Si tratta di nuovi finanziamenti accordati al comune costaiolo dal ministero competente che consentirà ...

Targhe alterne in Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina, un rebus. Intervenga Regione Campania - Positanonews Positanonews

In Costiera amalfitana il carnevale punta a tutela del pianeta - Campania Agenzia ANSA

A Maiori la grande festa del Gran Carnevale Maiorese: il carnevale in costiera amalfitana Napoli da Vivere

Video di IL CARNEVALE 2023 PIAZZA PER PIAZZA DA TERMINI A MAIORI - Positanonews Positanonews

L'Asl affida alla Croce Rossa di Cava le postazioni 118 di Maiori - Amalfi - Positano, l'appello per l'acquisto di 2 ambulanze Virgilio

Spettacoli-Eventi: Sarà la salvaguardia degli oceani e del pianeta, in linea con l'agenda 2030 Unesco per lo sviluppo sostenibile, il tema della 49es..Sarà la salvaguardia degli oceani e del pianeta, in linea con l’agenda 2030 Unesco per lo sviluppo sostenibile, il tema della 49esima edizione del Gran ...