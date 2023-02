Ilario Castagner | morto a 82 anni il tecnico del Perugia dei miracoli

Leggi su italiasera

(Di sabato 18 febbraio 2023) (Adnkronos) – Altro lutto nel mondo del calcio. E’all’età di 82, exe calciatore deldei. Lo annuncia il figlio Federico in un post su Facebook. “Oggi se ne è andato il sorriso più bello del calcio italiano. Grazie a tutti i medici e al personale sanitario dell’Ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ diche in queste ultime settimane si sono presi cura di lui. Ciao papà…”, ha scritto il figlio. CHI ERA –è stato ildelche nel 1974 concluse il campionato da imbattuto, (primoa riuscirci) classificandosi al secondo posto in classifica dietro al Milan e sfiorando il sogno dello scudetto. ...