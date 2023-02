Ilaria D’Amico | la decisione della Rai sul suo programma

Leggi su sologossip

(Di sabato 18 febbraio 2023)pronta a fare un passo indietro? Il suo Che c’è di nuovo è stato un flop e la Rai sta pensando di chiudere la trasmissioneè una giornalista nota soprattutto per i suoi lunghi trascorsi a Sky. Per la televisione a pagamento con sede in Lombardia, laha lavorato per L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.