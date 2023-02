Il tour di Renato Zero tocca anche la Campania

(Di sabato 18 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiMilano –e palla al centro perche torna inper fareun po’ i conti con se stesso. ‘– Una sfida in musica’ èil titolo della nuovanée che porterà in giro il cantautore romano per i palasport di gran parte d’Italia, a partire dal prossimo mese di marzo e con la prima data fissata il 7 al Mandela Forum di Firenze. Ventitré appuntamenti di musica live già fissati sul calendario, per rimettere a confronto due anime diverse e complementari,da una parte edall’altra, per tirare, magari, qualche somma. “Quando fai molto e lo fai con tanta passione – ha spiegato...

E ha raccontato: "Ilè il risultato di 'una sfida in musica' tra i due eterni contendenti:& Zero". Ha aggiunto: "Un bel pareggio ci vorrebbe proprio per mettere d'accordo pubblico e ...Di chi ritiene che la musica sia una velleità', così il cantante durante la conferenza stampa di presentazione del suo prossimo. L'attacco diZero a Sanremo 'Io non sono un cantante, sono ...

Di chi ritiene che la musica sia una velleità», così il cantante durante la conferenza stampa di presentazione del suo prossimo tour. «Io non sono un cantante, sono un interprete dei sentimenti». Così ...Renato sta facendo le prove in vista del suo prossimo giro di concerti nei palasport. “Il miglior esercizio per stare sul palco è farlo coi sentimenti”. Tutte le sue dichiarazioni più interessanti ...